Трудовая миграция: сколько украинцев покидает страну

Более 5 миллионов украинцев хотят уехать за границу на заработки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко.

“Благодаря сотрудничеству с Research & Branding Group можем получать социологические исследования на темы, которые чаще всего становятся главными в СМИ. На этот раз Национальный совет экономического развития обратился к исследованию темы трудовой миграции. Мы ее знаем только по тому, сколько денег украинцы перечисляют из-за границы через банки, на этом наши знания заканчиваются”, – говорится в сообщении.

Согласно исследованию:

1,3 млн человек хотят покинуть страну в поисках лучшей доли и не возвращаться никогда.

3,8 млн рассматривают трудовую миграцию как способ заработать.

5,1 млн украинцев хотят уехать за границу на заработки.

80,2% опрошенных при любых условиях не хотят выезжать работать за границу, а 7,8% не могут дать точного ответа.

“Во-первых, потенциал трудовой миграции из страны присутствует в количестве 5 млн человек. Во-вторых, данные только приблизительные, поскольку после переписи населения Украины может произойти, что по состоянию на 2019 год численность населения составляла не 42,4 млн человек, а 36 млн. Тогда потенциал трудовой миграции составляет 4,3 млн граждан, которые будут развивать другие страны, оставляя наших пенсионеров наедине. В-третьих, подавляющее большинство хочет жить в собственной стране при любых условиях. В-четвертых, трудовые мигранты являются потенциальной движущей силой страны, в том числе реформ, если они будут возвращаться в Украину. В любом процессе можно искать негатив, а можно видеть в нем и позитив. Хотя и лишь на будущее”, – отмечает эксперт.