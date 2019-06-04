Трудовая миграция: сколько украинцев покидает страну

Более 5 миллионов украинцев хотят уехать за границу на заработки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко.
“Благодаря сотрудничеству с Research & Branding Group можем получать социологические исследования на темы, которые чаще всего становятся главными в СМИ. На этот раз Национальный совет экономического развития обратился к исследованию темы трудовой миграции. Мы ее знаем только по тому, сколько денег украинцы перечисляют из-за границы через банки, на этом наши знания заканчиваются”, – говорится в сообщении.
Согласно исследованию:
“Во-первых, потенциал трудовой миграции из страны присутствует в количестве 5 млн человек. Во-вторых, данные только приблизительные, поскольку после переписи населения Украины может произойти, что по состоянию на 2019 год численность населения составляла не 42,4 млн человек, а 36 млн. Тогда потенциал трудовой миграции составляет 4,3 млн граждан, которые будут развивать другие страны, оставляя наших пенсионеров наедине. В-третьих, подавляющее большинство хочет жить в собственной стране при любых условиях. В-четвертых, трудовые мигранты являются потенциальной движущей силой страны, в том числе реформ, если они будут возвращаться в Украину. В любом процессе можно искать негатив, а можно видеть в нем и позитив. Хотя и лишь на будущее”, – отмечает эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 7745 31
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги5 ч. назад - 4954 18
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)3 ч. назад - 4835 14
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году8 ч. назад - 992 13
Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфонеВчера, 15:01 - 2070 10
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 7745 31
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги5 ч. назад - 4954 18
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)3 ч. назад - 4835 14
МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направленияВчера, 19:02 - 2557
«Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркингеВчера, 16:30 - 2396
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины54 мин. назад - 29
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1415
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1204
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6730 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1737