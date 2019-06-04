Импорт газа из ЕС: Украина предлагает Молдове помощь без участия РФ

АО “Укртрансгаз” предложило молдавским коллегам воспользоваться возможностями украинской газотранспортной системы, чтобы минимизировать риски прерывания транзита газа из РФ с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом. Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям”, – говорится в сообщении.

В УТГ отмечают, что сегодня украинская ГТС обеспечивает гибкую и надежную транспортировку больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам. Пока ни одна другая газотранспортная система не предлагает такой гибкости и запаса мощности.

“Уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия Газпрома. Благодаря возможностям ГТС, Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в при необходимости”, – заявили в украинской компании.

Кроме того, Укртрансгаз предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019/2020 годов.

Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубических метров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в Молдове, отметили в компании.

Официальное предложение было направлено молдавской стороне весной этого года. Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения между ГТС Украины и Молдовы в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, молдавские трейдеры должны подписать соглашения на транспортировку и хранение газа. Эти соглашения не создают финансовых обязательств для молдавской стороны, но одновременно дают возможность транспортировать газ по украинской ГТС с целью импорта газа в Молдову или закачать газ в украинские хранилища газа при необходимости.