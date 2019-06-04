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Украина нарастила производство яиц

Украина нарастила производство яиц

Производство яиц в Украине, цены на которые упали, по итогам января-мая 2019 года увеличилось на 6,7%, или на 439,8 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом 14 июня информирует пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство яиц в январе-мае этого года достигло 7,03 млрд штук, тогда как годом ранее – 6,59 млрд штук.

На украинских предприятиях этот показатель вырос до 3,93 млрд штук (+10,8% в годовом измерении), а в хозяйствах населения – до 3,1 млрд штук (+1,8%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

В 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

В 2019 году Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

По материалам Сегодня
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