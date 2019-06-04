Украина нарастила производство яиц

Производство яиц в Украине, цены на которые упали, по итогам января-мая 2019 года увеличилось на 6,7%, или на 439,8 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом 14 июня информирует пресс-служба Государственной службы статистики.
По данным ведомства, производство яиц в январе-мае этого года достигло 7,03 млрд штук, тогда как годом ранее – 6,59 млрд штук.
На украинских предприятиях этот показатель вырос до 3,93 млрд штук (+10,8% в годовом измерении), а в хозяйствах населения – до 3,1 млрд штук (+1,8%).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.
Напомним, что по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.
В 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.
В 2019 году Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертовПозавчера, 08:02 - 5697 9
Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХВчера, 08:20 - 18209 7
В "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 летПозавчера, 21:02 - 1296 7
Британцы составили рейтинг самых дальнобойных электрокаровВчера, 07:11 - 4025 3
Водителей предупредили о незаконной остановкеПозавчера, 20:00 - 33943 2
Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХВчера, 08:20 - 18209 7
Британцы составили рейтинг самых дальнобойных электрокаровВчера, 07:11 - 4025 3
Центр занятости назвал ТОП-вакансий в столицеВчера, 16:12 - 3133
В DOU.UA составили портрет украинского IT-специалиста 2019 годаВчера, 11:27 - 1186
«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в маеВчера, 22:01 - 897
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 709 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1600
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1348
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7564 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1847