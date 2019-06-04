Fiat Chrysler вложится в сеть бюджетных зарядных станций в Европе

Концерну Fiat Chrysler будут помогать развивать инфраструктуру зарядных станций в Европе энергетические компани Enel X и Engie.

Автопроизводитель уже подписал соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба FCA.

Главной целью нового альянса является создание доступной сети зарядок. То есть в концерне хотят удешевить не сами электрокары, а снизить растраты покупателей на их дальнейшую эксплуатацию.

В рамках сотрудничества Fiat Chrysler установит около 700 зарядных станций на своих итальянских заводах, в офисах и центрах исследований и разработок, а также на стоянках для сотрудников. Сеть планируют завершить в течение следующих двух лет.

Тем не менее новый проект FCA включает развитие инфраструктуры не только Италии. Так, Enel X будет сотрудничать с Fiat Chrysler еще и в Испании и Португалии, а Engie – на 14 других европейских авторынков.