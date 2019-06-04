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Высокие тарифы делают транзит через Украину неинтересным - Кава

Высокие тарифы делают транзит через Украину неинтересным - Кава

Высокие тарифы для международного транзита делают транспортировку грузов через Украину не привлекательной для зарубежных партнеров.

Такую точку зрения высказал эксперт по вопросам транспорта и логистики Александр Кава.

“В Украине международные тарифы установлены на очень высоком уровне, что делает транзит через Украину не всегда интересным”, – отметил эксперт.

Несколько лет назад УЗ приняла решение повысить доходность за счет увеличения расценок на транзитные перевозки. Данный шаг прогнозируемо привел к снижению грузопотока. Зарубежные транзитеры переориентировали транзитные маршруты на порты Балтики через Беларусь. В свою очередь Россия начала активное строительство новых терминалов для этих грузов в портах Черного и Балтийского морей.

Эксперт добавил, что сегодня Украине будет нелегко вклиниться в активно развивающиеся транзитные направления “Шелкового пути”.

“Что касается “Шелкового пути”, это порядка 20 различных маршрутов. И действительно, наиболее востребованный сегодня маршрут – через Казахстан в Россию, Беларусь, Польшу и дальше на Германию и другие страны Западной Европы. Украине вклиниться в эти перевозки сейчас будет непросто”, – считает Кава.

По материалам Газета по-Украински
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