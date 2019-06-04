Суд отменил штраф 108 млн грн, который ГФС наложила на "АТБ"

3 июня Днепропетровский окружной админсуд частично удовлетворил иск ООО “АТБ-маркет” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС (в деле №160/1553/19) и отменил налоговое уведомление-решение №0010364611 от 26.12.2018, которым применены штрафные санкции за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки к налоговым накладным в размере 107,7 млн грн.
Согласно судебным материалам, в ходе налоговой проверки налоговики установили “факты несвоевременной регистрации налоговых накладных / расчетов корректировок на общую сумму НДС 1,077 млрд грн”.
Суд пришел к выводу, что “применение ответчиком штрафа за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, которые не предоставляются покупателю (получателю), в этой спорной ситуации противоречит законодательству и является противоправным” (цитата).
“Учитывая, что ответчиком оспаривается факт полного отражения налоговых обязательств по налоговым накладным, зарегистрированными с нарушением срока, в налоговых декларациях по НДС ООО «АТБ-маркет», ни один из контрагентов истца не понес и не мог понести ущерба из-за невключения сумм НДС в налоговый кредит, следовательно истцом не нанесен ущерб ни бюджету, ни контрагентам, штраф за нарушение сроков регистрации налоговых накладных в ЕРНН имеет сугубо технический характер, в рассматриваемой ситуации наложение ответчиком штрафа в размере 107 725 461,68 грн. с учетом решений Европейского суда по правам человека не является пропорциональным государственным вмешательством в право истца на мирное владение имуществом”, – констатировал Днепропетровский окружной админсуд.
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