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Ученые вычислили вред экологии от майнинга криптовалют

Ученые вычислили вред экологии от майнинга криптовалют

Выделяемый в процессе добычи криптовалюты углекислый газ равен по объему углеродным выбросам таких стран, как Иордания или Шри-Ланка. К такому выводу пришла группа ученых из Технического университета Мюнхена.

Об этом сообщает издание Zeit Online.

Авторы исследования рассчитали количество потребляемой при майнинге энергии, опираясь на данные изготовителей высокопроизводительных компьютеров и видеокарт с высокой скоростью расчетов. По состоянию на ноябрь 2018 года такие компьютеры потребляли 45,8 млрд ватт в час и производили от 22 до 22,9 млн т углекислоты в год, что равняется углеродному следу небольшой страны. Исследователи также обнаружили, что большая часть биткоинов создается в Исландии, где используются возобновляемые природные ресурсы.

По материалам Капитал
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