По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,483 млн и 28,074 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 26), встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму более 54,557 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3500 – 10 000
26,3500 – 6 800
26,3600 – 20 000
26,3600 – 5 000
26,3700 – 10 000
26,3700 – 10 000
26,3700 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4198 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3547 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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