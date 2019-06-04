По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,483 млн и 28,074 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 26), встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму более 54,557 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4000 – 2 22226,3800 – 120 00026,3800 – 120 00026,3700 – 177 77726,3700 – 177 77726,3600 – 100 00026,3600 – 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3500 – 10 000

26,3500 – 6 800

26,3600 – 20 000

26,3600 – 5 000

26,3700 – 10 000

26,3700 – 10 000

26,3700 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4198 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3547 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.