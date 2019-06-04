Создатель Android пообещал представить новый смартфон

Смартфон Essential Phone PH-1, разработку которого возглавлял создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin), оказался не таким популярным, как рассчитывали его создатели.
В течение нескольких месяцев производитель пытался наладить поставки, но в итоге спрос на смартфон оказался не достаточно высоким, в результате чего цена на Essential Phone PH-1 регулярно снижалась и в итоге упала в несколько раз.
Пару дней назад Энди Рубин оставил на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение, которое прямо указывает на то, что компания готовится сделать важный анонс.
В прошлом году неоднократно появлялась информация о том, что второе поколение Essential Phone не увидит свет, что компания работает над совершенно новым продуктом, который не относится к смартфонам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертовПозавчера, 08:02 - 5667 9
Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХВчера, 08:20 - 18050 7
В "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 летПозавчера, 21:02 - 1278 7
Британцы составили рейтинг самых дальнобойных электрокаровВчера, 07:11 - 3972 3
Водителей предупредили о незаконной остановкеПозавчера, 20:00 - 33775 2
Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХВчера, 08:20 - 18050 7
В 2019 году на рынок выйдут 18 новых моделей электромобилейВчера, 04:21 - 7998
Британцы составили рейтинг самых дальнобойных электрокаровВчера, 07:11 - 3972 3
Центр занятости назвал ТОП-вакансий в столицеВчера, 16:12 - 2946
В DOU.UA составили портрет украинского IT-специалиста 2019 годаВчера, 11:27 - 1166
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 709 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1600
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1348
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7563 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1847