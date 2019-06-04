0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Создатель Android пообещал представить новый смартфон

Создатель Android пообещал представить новый смартфон

Смартфон Essential Phone PH-1, разработку которого возглавлял создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin), оказался не таким популярным, как рассчитывали его создатели.

В течение нескольких месяцев производитель пытался наладить поставки, но в итоге спрос на смартфон оказался не достаточно высоким, в результате чего цена на Essential Phone PH-1 регулярно снижалась и в итоге упала в несколько раз.

Пару дней назад Энди Рубин оставил на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение, которое прямо указывает на то, что компания готовится сделать важный анонс.

В прошлом году неоднократно появлялась информация о том, что второе поколение Essential Phone не увидит свет, что компания работает над совершенно новым продуктом, который не относится к смартфонам.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.