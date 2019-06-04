Создатель Android пообещал представить новый смартфон

Смартфон Essential Phone PH-1, разработку которого возглавлял создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin), оказался не таким популярным, как рассчитывали его создатели.

В течение нескольких месяцев производитель пытался наладить поставки, но в итоге спрос на смартфон оказался не достаточно высоким, в результате чего цена на Essential Phone PH-1 регулярно снижалась и в итоге упала в несколько раз.

Пару дней назад Энди Рубин оставил на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение, которое прямо указывает на то, что компания готовится сделать важный анонс.

В прошлом году неоднократно появлялась информация о том, что второе поколение Essential Phone не увидит свет, что компания работает над совершенно новым продуктом, который не относится к смартфонам.