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Создан самый безопасный вертолет в мире

Создан самый безопасный вертолет в мире

Фирма Curti была основана предпринимателем Либеро Курти в далеком 1955 году в итальянском городке Имола, известном своей легендарной гоночной трассой имени Энцо и Дино Феррари. Там до 2007 года проводился Гран-при Италии Формулы-1.

Несмотря на такое соседство, компания к автоспорту не имеет никакого отношения, ведь сначала она выпускала всего лишь комплектующие и запчасти для сельскохозяйственной техники и текстильной промышленности.

В семидесятые годы прошлого века ассортимент выпускаемой продукции расширился за счет деталей для упаковочных машин и авиастроительных фирм. В частности, Curti освоила отливку запчастей из титана и алюминия, что позволило ей наладить плодотворное сотрудничество с вертолетостроительной компанией AgustaWestlang. Впоследствии, как это нередко случалось и с другими производителями комплектующих, Curti сама решила попробовать силы в авиастроении. Вернее, подразделение фирмы Curti Aerospace разработало легкий двухместный вертолет Zefhir, который отличается рядом интересных и даже уникальных особенностей.

По материалам bigmir.net
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