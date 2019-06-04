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Первый робот-уборщик для океана прошел испытания

Первый робот-уборщик для океана прошел испытания

Пластиковое загрязнение океана — это серьезная проблема, и ученые заняты изучением возможных средств для ее решения. Например, итальянские специалисты создали робота SILVER 2 (Seabed Interaction-Legged Vehicle for Exploration and Research 2), который будет заниматься очисткой морского дна от пластика, передает New Atlas.

Оригинальный робот — SILVER — был анонсирован в прошлом году; его разрабатывали в качестве средства для подводных исследований для биологов, геологов, фотографов и т. д. SILVER 2 способен на то же, однако основное его предназначение — сбор пластика. SILVER 2 имеет шесть ног, с помощью которых передвигается по морскому дну, преодолевая возможные препятствия; исследует же окружающую среду робот при помощи двух камер с высоким разрешением. Первый подводный тест SILVER 2 прошел недалеко от порта Ливорно, крупнейшего порта Тосканы.

По завершении разработки 9-килограммовый робот должен будет находить и убирать микропластик; пока, впрочем, он лишь ожидает установки роботизированный руки, с помощью которой будет собирать пластиковые пакеты, бутылки и т. д. Как отмечается, SILVER 2 не предназначен для автономной работы: он будет управляться дистанционно. Указывается, что робот может погружаться на глубину до 200 метров.

По материалам ИнтерМедиа Консалтинг
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