0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Автомобили Hyundai наделят новыми сверхспособностями

Автомобили Hyundai наделят новыми сверхспособностями

Компания Hyundai в рамках реализации стратегии «Свобода передвижения» будет оснащать свои автомобили системой, которая определит степень травм водителя и пассажиров при ДТП. Помощь в разработке этой системы окажет стартап MDGo из Израиля.

Система при помощи разных датчиков будет проверять, насколько тяжелое ранение получили водитель и пассажиры. Информацию об этом сразу же направят в скорую помощь, чтобы медики были предупреждены. Сигнал в скорую медицинскую помощь с сообщением о состоянии здоровья людей отправят уже через 7 секунд после аварии.

Ожидается, что новая технология поможет сохранить жизнь очень многим людям, ведь так важно как можно быстрей оказать медицинскую помощь после ДТП.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.