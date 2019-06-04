Автомобили Hyundai наделят новыми сверхспособностями

Компания Hyundai в рамках реализации стратегии «Свобода передвижения» будет оснащать свои автомобили системой, которая определит степень травм водителя и пассажиров при ДТП. Помощь в разработке этой системы окажет стартап MDGo из Израиля.
Система при помощи разных датчиков будет проверять, насколько тяжелое ранение получили водитель и пассажиры. Информацию об этом сразу же направят в скорую помощь, чтобы медики были предупреждены. Сигнал в скорую медицинскую помощь с сообщением о состоянии здоровья людей отправят уже через 7 секунд после аварии.
Ожидается, что новая технология поможет сохранить жизнь очень многим людям, ведь так важно как можно быстрей оказать медицинскую помощь после ДТП.
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