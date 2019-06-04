В России разрабатывают смартфоны на собственной операционной системе

В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на операционной системе Astra Linux.
Ожидается, что первыми покупателями гаджетов станут силовые структуры.
В России появятся первые коммерческие устройства на операционной системе Astra Linux, рассказал производитель гаджетов Mobile Inform Group. На операционной системе Astra Linux будут выпущены один смартфон и два планшета промышленного класса, то есть предназначенные для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях».
Заинтересовать новинками предполагается в том числе силовые органы и крупный бизнес. Это маленький сегмент, но в госсекторе есть спрос на мобильные решения без санкционных рисков, уверены участники рынка. Устройства будут доступны к заказу в сентябре 2019 года.
«У них будет большой ценовой диапазон. В среднем будут стоить как хорошие телефоны на Android. Планируем продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем», — отметил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учителям собираются реформировать зарплатуВчера, 12:02 - 2717 11
Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортовВчера, 07:18 - 1189 7
Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд и признать долг в $80 млрд перед Газпромом - НафтогазВчера, 11:46 - 4305 4
В Италии придумали, как заставить население достать деньги "из-под матраса"Вчера, 09:45 - 9261 4
В России разрабатывают смартфоны на собственной операционной системеВчера, 23:38 - 55 2
В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золотаВчера, 06:06 - 9302
В Италии придумали, как заставить население достать деньги "из-под матраса"Вчера, 09:45 - 9261 4
IKEA поменяла планы по выходу на украинский рынокВчера, 14:00 - 4617
Россия предлагает Украине отказаться от $2,8 млрд и признать долг в $80 млрд перед Газпромом - НафтогазВчера, 11:46 - 4305 4
Учителям собираются реформировать зарплатуВчера, 12:02 - 2717 11
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмариныПозавчера, 14:10 - 473 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1523
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1270
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7087 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1787