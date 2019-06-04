В России разрабатывают смартфоны на собственной операционной системе

В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на операционной системе Astra Linux.

Ожидается, что первыми покупателями гаджетов станут силовые структуры.

В России появятся первые коммерческие устройства на операционной системе Astra Linux, рассказал производитель гаджетов Mobile Inform Group. На операционной системе Astra Linux будут выпущены один смартфон и два планшета промышленного класса, то есть предназначенные для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях».

Заинтересовать новинками предполагается в том числе силовые органы и крупный бизнес. Это маленький сегмент, но в госсекторе есть спрос на мобильные решения без санкционных рисков, уверены участники рынка. Устройства будут доступны к заказу в сентябре 2019 года.

«У них будет большой ценовой диапазон. В среднем будут стоить как хорошие телефоны на Android. Планируем продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем», — отметил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов.