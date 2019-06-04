В МВФ заговорили о новой программе сотрудничества с Украиной

Любые переговоры относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом смогут начаться после проведения виборов в Верховную Раду.
Об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.
Читайте также: Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года
“Еще один вопрос, который только что всплыл об Украине, касающийся возможного запуска новой трехлетней программы – новой трехлетней или четырехлетней – в сотрудничестве с МВФ. Некоторые украинские чиновники говорили, что это может произойти в конце 2019 года”, – сказал Райс.
По его словам, в Украине вскоре должны состояться выборы в парламент, так что МВФ ждет окончания выборов, прежде чем сможет продолжить дальнейшее обсуждение вопроса новой программы.
“Был визит наших представителей туда, и у нас были некоторые начальные обсуждения, но мы хотим дождаться выборов, прежде чем мы будем продвигаться вперед”, – заявил директор пресс-офиса МВФ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского намерены открыть рынок земли через годВчера, 15:07 - 1588 15
Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортов6 ч. назад - 682 7
Представитель Зеленского рассказал, как планируют снижать тарифы на коммуналкуВчера, 19:04 - 2750 6
Учителям собираются реформировать зарплату2 ч. назад - 645 4
Польша купит у США 2,5 миллиона тонн сжиженного газаВчера, 19:44 - 299 4
Юрист рассказал, чем грозит водителю отсутствие аптечки в автоВчера, 13:01 - 20404 1
В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота8 ч. назад - 4229
Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитовВчера, 14:34 - 3735
В Италии придумали, как заставить население достать деньги "из-под матраса"4 ч. назад - 3340 2
Представитель Зеленского рассказал, как планируют снижать тарифы на коммуналкуВчера, 19:04 - 2750 6
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмариныВчера, 14:10 - 309 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1483
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1248
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6965 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1772