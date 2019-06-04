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В МВФ заговорили о новой программе сотрудничества с Украиной

В МВФ заговорили о новой программе сотрудничества с Украиной

Любые переговоры относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом смогут начаться после проведения виборов в Верховную Раду.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.

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“Еще один вопрос, который только что всплыл об Украине, касающийся возможного запуска новой трехлетней программы – новой трехлетней или четырехлетней – в сотрудничестве с МВФ. Некоторые украинские чиновники говорили, что это может произойти в конце 2019 года”, – сказал Райс.

По его словам, в Украине вскоре должны состояться выборы в парламент, так что МВФ ждет окончания выборов, прежде чем сможет продолжить дальнейшее обсуждение вопроса новой программы.

“Был визит наших представителей туда, и у нас были некоторые начальные обсуждения, но мы хотим дождаться выборов, прежде чем мы будем продвигаться вперед”, – заявил директор пресс-офиса МВФ.

По материалам УНН
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