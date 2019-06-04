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В Минюсте посоветовали, на что обращать внимание при заключении договора с турагентствами

В Минюсте посоветовали, на что обращать внимание при заключении договора с турагентствами

Прежде чем подписывать договор с туристическими агентствами, необходимо его прочитать.

Об этом сообщает первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова на странице в Facebook.

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“Все мы сталкивались с тем, что в случае отказа от поездки туристический агент отказывается возвращать уплаченные средства. Особенно жаль, когда это происходит с непредвиденным причинам: болезнь, потеря работы, изменение условий поездки и т.д.”, – говорится в сообщении.

Елена Сукманова советует обратить внимание на следующее:

1. Конечно, надо выполнять условия подписанного договора. Поэтому перед подписанием необходимо его прочитать. Именно в договоре изложены условия, при которых вам могут не вернуть деньги.

2. В любом случае в договоре есть условия о форс-мажоре. Вы имеете право попросить включить в этот раздел и болезнь, и потерю работы, и непредвиденную беременность.

3. Если договор подписан, надо помнить, что есть ст.20 Закона Украины «О туризме». Она говорит о том, что в случае, если произошло что-то серьезное (как то ухудшение условий туристической поездки, изменение курса гривны и т.д.), вы имеете право требовать внесения изменений или расторжения договора и возврата средств.

По материалам Finance.UA
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