В Минюсте посоветовали, на что обращать внимание при заключении договора с турагентствами

Прежде чем подписывать договор с туристическими агентствами, необходимо его прочитать.
Об этом сообщает первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова на странице в Facebook.
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“Все мы сталкивались с тем, что в случае отказа от поездки туристический агент отказывается возвращать уплаченные средства. Особенно жаль, когда это происходит с непредвиденным причинам: болезнь, потеря работы, изменение условий поездки и т.д.”, – говорится в сообщении.
Елена Сукманова советует обратить внимание на следующее:
1. Конечно, надо выполнять условия подписанного договора. Поэтому перед подписанием необходимо его прочитать. Именно в договоре изложены условия, при которых вам могут не вернуть деньги.
2. В любом случае в договоре есть условия о форс-мажоре. Вы имеете право попросить включить в этот раздел и болезнь, и потерю работы, и непредвиденную беременность.
3. Если договор подписан, надо помнить, что есть ст.20 Закона Украины «О туризме». Она говорит о том, что в случае, если произошло что-то серьезное (как то ухудшение условий туристической поездки, изменение курса гривны и т.д.), вы имеете право требовать внесения изменений или расторжения договора и возврата средств.
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