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Украина поднялась на 110 позиций в рейтинге Doing Business по строительному показателю

Украина поднялась на 110 позиций в рейтинге Doing Business по строительному показателю

За последние два года Украина поднялась в рейтинге Doing Business по показателю “Получение разрешений на строительство” со 140-го места на 30-е.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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“За два года мы поднялись в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство на 30-е место со 140-го”, – заявил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Он добавил, что процедура получения разрешений на строительство сейчас в Украине упрощена и предусматривает лишь 5 этапов вместо 55, которые были раньше, а срок ожидания таких разрешений сокращен до 60 дней.

По словам Парцхаладзе, войти в десятку лучших в рейтинге Doing Business по строительному показателю Украине мешает наличие долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, которая несет в себе определенные коррупционные риски.

“Следовательно, по статистике, за прошлый год в государственный бюджет должно было поступить 3,5 млрд грн долевого участия. По факту поступило около 1 млрд грн, и только 1% этих средств был использован по целевому назначению”, – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что сейчас система долевого участия Украины не работает так, как это предусмотрено законодательством, поэтому ее нужно отменить.

По материалам Finance.UA
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