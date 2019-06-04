0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Розничный товарооборот в Украине увеличился на 19% - Госстат

Розничный товарооборот в Украине увеличился на 19% - Госстат

В первом квартале 2019 года розничный товарооборот предприятий Украины увеличился на 19% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-март 2019 г. розничный товарооборот предприятий Украины составил 175,57 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе оборот торговли автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонта составлял 13,8 млрд грн, оборот розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями – 83,8 млрд грн, непродовольственными товарами – 77,9 млрд грн.

В частности, в I квартале 2019 года:

  • через интернет было приобретено товаров в розницу на 1,9 млрд грн,
  • с помощью платежных карт – на 50,9 млрд грн,
  • по договорам банковского кредита – на 3,47 млрд грн.

Самый большой объем розничного товарооборота за I квартал 2019 г. зафиксирован в городе Киев – 41,77 млрд грн.

Среди регионов Украины первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (17,37 млрд грн), второе – Одесская (13,9 млрд грн), третье – Киевская область (13,6 млрд грн).

Наименьший объем розничного товарооборота за I квартал 2019 г. наблюдался в Луганской (1,1 млрд грн), Черновицкой (1,8 млрд грн) и Тернопольской областях (1,96 млрд грн).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.