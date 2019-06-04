Розничный товарооборот в Украине увеличился на 19% - Госстат

В первом квартале 2019 года розничный товарооборот предприятий Украины увеличился на 19% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
За январь-март 2019 г. розничный товарооборот предприятий Украины составил 175,57 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе оборот торговли автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонта составлял 13,8 млрд грн, оборот розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями – 83,8 млрд грн, непродовольственными товарами – 77,9 млрд грн.
В частности, в I квартале 2019 года:
Самый большой объем розничного товарооборота за I квартал 2019 г. зафиксирован в городе Киев – 41,77 млрд грн.
Среди регионов Украины первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (17,37 млрд грн), второе – Одесская (13,9 млрд грн), третье – Киевская область (13,6 млрд грн).
Наименьший объем розничного товарооборота за I квартал 2019 г. наблюдался в Луганской (1,1 млрд грн), Черновицкой (1,8 млрд грн) и Тернопольской областях (1,96 млрд грн).
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