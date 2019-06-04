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Шведы представили концепт автономного транспорта, который трансформируется в автобус или грузовик (видео)

Шведы представили концепт автономного транспорта, который трансформируется в автобус или грузовик (видео)

Шведский производитель автобусов и грузовиков Scania показал концепт автономного электрического средства передвижения Scania NXT. Благодаря модульной конструкции, этот концепт сможет перевозить пассажиров на работу и с работы по утрам и вечерам, доставлять грузы днем и вывозить мусор по ночам. По мнению создателей концепта, подобные средства передвижения могут появиться в крупных городах мира уже в 2030 году.

В отличие от других концептов подобного рода, где используется единственная платформа и сменные корпуса, Scania NXT построена на двух раздельных модулях с передней и задней осью. Благодаря такой конструкции можно легко поменять колесную базу, задействовав более компактный (пассажирский, грузовой или «мусорный») или более вместительный корпус. При этом батареи размещаются в полу основного корпуса, что позволяет без простоев использовать «двигательные модули», не дожидаясь зарядки аккумуляторов, а просто подключив их к уже заряженному корпусу.

Концепт Scania NXT будет передвигаться самостоятельно, без привлечения водителей, используя систему беспилотного управления следующего поколения.

Разработчики уже показали автобусный вариант концепта Scania NXT на выставке UITP Global Public Transport Summit в Стокгольме. В таком варианте 8-метровый концепт весом 8 тонн может перевозить 55 пассажиров (20 сидячих), а батарея емкостью 162 кВтч обеспечивает запас хода до 245 км.

По материалам ITC.ua
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