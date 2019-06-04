Greenpeace создала карту городов, отказывающихся от автомобилей с ДВС (инфографика)

Международная организация Greenpeace показала, как в мире происходит отказ от автомобилей с ДВС.
Активисты обнародовали специальную карту, на которой указаны города и страны, вводящие ограничения или отказывающиеся от ДВС.
Страны на карте обозначены тремя цветами: серым, желтым и зеленым.
Серый цвет указывает на те страны, где вообще пока не планируется отказ от ДВС. Желтый – страны, которые планируют отказаться от ДВС после 2030 года. А зеленый – страны, которые планируют перейти на чистый вид транспорта до 2030 года.
Кроме того, на карте отмечены и города, в которых действует или будет действовать запрет или ограничения на использование авто с ДВС. В зависимости от того, действует ли ограничение по экологическому классу, платный въезд или запрет на передвижение автомобилей, города указаны разными цветами.
Также в Greenpeace отметили, что около 16% вредных выбросов в мире связаны с транспортом. В ЕС этот показатель немного выше – 27%.
За последние 20 лет транспортные выбросы по всему миру выросли на 71%, и три четверти из них приходится на автотранспорт.
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