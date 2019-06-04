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Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортов

Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen против Министерства экономического развития и торговли Украины и государственного предприятия “Укрпатент” относительно регистрации знака в виде “красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий”.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Киева от 3 июня 2019 года, что указано в реестре судебных решений.

“Иск удовлетворить. Признать право интеллектуальной собственности дочернего предприятия «Кондитерская Корпорация “Рошен” на товарный знак по заявке №m 2017 10458 от 13.05.2017 года для товаров 22 класса МКТУ: “упаковочные или перевязочные ленты неметаллические; ленты из полипропилена для упаковки”, и товаров 30 класса МКТУ: “мучные кондитерские изделия, торты”, – говорится в решении суда.

Также суд признал недействительными заключение Укрпатента и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которыми предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

Таким образом Кондитерская корпорация Roshen получила исключительное право на использование для упаковки тортов красной ленты и другим производителям запрещено пользоваться этим товарным знаком.

На данный момент в судебном реестре нет информации о представлении Минэкономразвития и Укрпатентом апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

По материалам hromadske.tv
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