Roshen через суд закрепил за собой красную ленту для тортов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen против Министерства экономического развития и торговли Украины и государственного предприятия “Укрпатент” относительно регистрации знака в виде “красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий”.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Киева от 3 июня 2019 года, что указано в реестре судебных решений.
“Иск удовлетворить. Признать право интеллектуальной собственности дочернего предприятия «Кондитерская Корпорация “Рошен” на товарный знак по заявке №m 2017 10458 от 13.05.2017 года для товаров 22 класса МКТУ: “упаковочные или перевязочные ленты неметаллические; ленты из полипропилена для упаковки”, и товаров 30 класса МКТУ: “мучные кондитерские изделия, торты”, – говорится в решении суда.
Также суд признал недействительными заключение Укрпатента и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которыми предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.
Таким образом Кондитерская корпорация Roshen получила исключительное право на использование для упаковки тортов красной ленты и другим производителям запрещено пользоваться этим товарным знаком.
На данный момент в судебном реестре нет информации о представлении Минэкономразвития и Укрпатентом апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.
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