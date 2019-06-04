Чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 7%

Чистые международные резервы Национального банка Украины в мае 2019 года уменьшились на 7,1% – до 9,2 млрд долл. по текущему курсу, по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Так, официальные резервные активы НБУ за май 2019 года сократились на 5,5% – до 19,4 млрд долл.
Валовые резервные обязательства за май упали на 4% – до 10,2 млрд долл.
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