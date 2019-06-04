Как банкам получать больше доходов от продажи тревел-услуг?

Что актуально для банков сегодня? Безусловно, это укрепление лояльности существующих клиентов и привлечение новой платежеспособной аудитории, которую можно удержать благодаря продаже тревел услуг. Эти услуги всегда интересны постоянным и потенциальным клиентам. Это высокодоходный сегмент клиентов, который часто летает и путешествует. И если предложить им тревел услуги, банк сможет построить настоящую лояльность с клиентом и получить максимальный доход от продаж банковских услуг.

TTN Business Travel Management (TTN BTM) разрабатывает уникальные решения для банков, позволяющие продавать авиа- и ж/д билеты благодаря простой интеграции через API (application product interface) или White Label (WL).

Преимущества API от ТТN BTM

Для бизнеса:

Получить больше дохода от продажи тревел услуг

Укрепить лояльность существующих клиентов за счет кросс продаж банковских и небанковских услуг

Возможность удержать платежеспособный сегмент клиентов

Возможность начать продажи авиа-, железнодорожных билетов и других тревел-услуг в кратчайшие сроки

Авиаконтент от более 700 перевозчиков, включая лоукосты

Система автоматического и постоянного мониторинга цен на авиабилеты, чтобы предоставить лучшее варианты перелетов клиенту

Минимизация времени на договорную деятельность с системами бронирования и провайдерами услуг

Для бухгалтерии:

Оперативная бухгалтерская отчетность

Доступ к данным о продажах

Удобные взаиморасчеты

Для разработчиков

Легкость интеграции благодаря наличию полной документации с подробными инструкциями по внедрению

API для авиа-, железнодорожных билетов и других тревел услуг.

для авиа-, железнодорожных билетов и других тревел услуг. Полная техническая поддержка, консультации и сопровождение программистов при внедрении решений на веб-ресурс партнера

API объединяет модуль онлайн-бронирования и платежной системы

объединяет модуль онлайн-бронирования и платежной системы Производительность и масштабируемость под любые потребности партнера

За 9 лет опыта разработки API мы собрали набор кейсов и рекомендаций по внедрению

мы собрали набор кейсов и рекомендаций по внедрению Профессиональная, круглосуточная служба поддержки, которая поможет решить любые вопросы пассажиров и помочь с пост-продажным обслуживание пассажиров

Максим Павлов, руководитель отдела B2B продаж, TTN BTM:

“Мы понимаем, что сегодня банкам важно удержать существующих и привлекать новых клиентов. Именно поэтому банки постоянно внедряют инновации и максимально используют все диджитал-каналы для обслуживания. Согласно внутренней статистике TTN BTM, рост продаж банковских продуктов при внедрении топовых небанковских услуг, например, авиабилетов, составляет 28%. Мы наблюдаем такой рост почти у всех наших клиентов после интеграции тревел-сервисов в портфолио услуг. Тем более, что покупка авиа- и железнодорожных билетов всегда входила в ТОП-10 популярных платежей любого банка. Мы работаем с такими клиентами, как Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, и всегда рады предложить самые передовые и инновационные технологии для бизнеса”.

С передовыми решениями TTN BTM банки могут создавать собственные уникальные решения и предложить новые услуги – авиабилеты и туристические сервисы. А также привлечь новый высокодоходный сегмент клиентов и получить больше дохода, как от продаж тревел услуг, так и от долгосрочной лояльности к банку.

О TTN BTM

TTN Business Travel Management (TTN BTM) – компания, занимающаяся развитием решений для бизнеса и направлением бизнес-тревел. Мы новое поколение тревел-агентств – IT-TMC. Мы разрабатываем IT-решения для банков, маркетплейсов, туристических компаний для эффективной продажи туристических услуг, а также решения для обслуживания корпоративных поездок.