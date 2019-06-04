Как банкам получать больше доходов от продажи тревел-услуг?

Что актуально для банков сегодня? Безусловно, это укрепление лояльности существующих клиентов и привлечение новой платежеспособной аудитории, которую можно удержать благодаря продаже тревел услуг. Эти услуги всегда интересны постоянным и потенциальным клиентам. Это высокодоходный сегмент клиентов, который часто летает и путешествует. И если предложить им тревел услуги, банк сможет построить настоящую лояльность с клиентом и получить максимальный доход от продаж банковских услуг.
TTN Business Travel Management (TTN BTM) разрабатывает уникальные решения для банков, позволяющие продавать авиа- и ж/д билеты благодаря простой интеграции через API (application product interface) или White Label (WL).
Для бизнеса:
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Для разработчиков
Максим Павлов, руководитель отдела B2B продаж, TTN BTM:
“Мы понимаем, что сегодня банкам важно удержать существующих и привлекать новых клиентов. Именно поэтому банки постоянно внедряют инновации и максимально используют все диджитал-каналы для обслуживания. Согласно внутренней статистике TTN BTM, рост продаж банковских продуктов при внедрении топовых небанковских услуг, например, авиабилетов, составляет 28%. Мы наблюдаем такой рост почти у всех наших клиентов после интеграции тревел-сервисов в портфолио услуг. Тем более, что покупка авиа- и железнодорожных билетов всегда входила в ТОП-10 популярных платежей любого банка. Мы работаем с такими клиентами, как Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, и всегда рады предложить самые передовые и инновационные технологии для бизнеса”.
С передовыми решениями TTN BTM банки могут создавать собственные уникальные решения и предложить новые услуги – авиабилеты и туристические сервисы. А также привлечь новый высокодоходный сегмент клиентов и получить больше дохода, как от продаж тревел услуг, так и от долгосрочной лояльности к банку.
О TTN BTM
TTN Business Travel Management (TTN BTM) – компания, занимающаяся развитием решений для бизнеса и направлением бизнес-тревел. Мы новое поколение тревел-агентств – IT-TMC. Мы разрабатываем IT-решения для банков, маркетплейсов, туристических компаний для эффективной продажи туристических услуг, а также решения для обслуживания корпоративных поездок.
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