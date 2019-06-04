Госстат назвал продукты, которые больше всего подешевели за месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2019 года.
По данным статистического ведомства, за месяц больше всего подешевели:
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Подорожали в мае:
По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 8,6% до 43 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,0% до 91,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 7,9% до 16,3 грн за бутылку.
Среди товаров более всего подешевел газ сжиженный для автомобилей – на 6,9% до 13,5 грн за литр, однако за май его цена выросла на 2,3%. Кроме того, цены на бензин А-95 снизились до 1,3% до 30,0 грн за литр.
В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 11,4% до 4,9 грн в среднем за билет.
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