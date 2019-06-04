Госстат назвал продукты, которые больше всего подешевели за месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2019 года.

По данным статистического ведомства, за месяц больше всего подешевели:

яйца – на 15,8% до 17,0 грн за десяток. С начала года цены на яйца снизились на 30,9%.

капуста на 24,6% до 18,7 грн за кг. Однако с начала года цены на капусту выросли на 110,1%.

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Подорожали в мае:

морковь на 71,8% до 22,5 грн за кг (с начала года на 87,5%),

свекла на 46,9% до 21,6 грн за кг (с начала года на 98,2%),

картофель на 31,8% до 14,1 грн за кг (с начала года на 76,3%),

лук на 18,8% до 28,5 грн за кг (с начала года на 69,6%).

яблоки на 16,8% до 11,1 грн за кг (с начала года на 20,7%).

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 8,6% до 43 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,0% до 91,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 7,9% до 16,3 грн за бутылку.

Среди товаров более всего подешевел газ сжиженный для автомобилей – на 6,9% до 13,5 грн за литр, однако за май его цена выросла на 2,3%. Кроме того, цены на бензин А-95 снизились до 1,3% до 30,0 грн за литр.

В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 11,4% до 4,9 грн в среднем за билет.