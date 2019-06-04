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Трассы международного значения в Украине оборудуют «SOS-станциями» (инфографика)

Трассы международного значения в Украине оборудуют «SOS-станциями» (инфографика)

В Украине с 1 сентября 2019 года начнут действовать изменения в Государственные строительные нормы, согласно которым на трассах международного значения при их строительстве или реконструкции будут установлены станции экстренной связи.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

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“Внедряем еще одну европейскую практику безопасности на трассах – станции экстренной связи. Для этого в новых изменениях ГСН по проектированию дорог общего пользования введена рекомендательная норма – предусматривать дорожную технологическую связь на крупнейших украинских трассах для устройства таких станций. Их еще называют «SOS-станции»”, – говорится в сообщении.

С их помощью можно вызвать скорую, полицию, воспользоваться аптечкой и так далее. Теперь такая практика может вводиться и у нас.

Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом.

Эта норма касается нового строительства и реконструкции дорог I категории – это трассы международного значения.

По материалам Finance.UA
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