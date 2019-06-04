Темпы роста цен в Украине будут замедляться - Нацбанк

Темпы роста цен в Украине будут замедляться. Национальный банк считает оптимальным уровень инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Об этом заявил главный эксперт Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Александр Жолудь, сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

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“Основная опасность повышения целевого уровня инфляции выше 5% – это рост ее колебаний. При инфляции в 3-5% ее колебания в течение времени обычно меньше, чем за рост цен на 6-10%. Чем больше колебания, тем труднее прогнозировать и тем более рискованны долгосрочные инвестиции. Население и бизнес в период высокой инфляции не склонны доверять национальной валюте”, – говорится в сообщении.

По его словам, инфляция на уровне 0% также может быть опасна.

“Дело в том, что основным инструментом влияния на цены со стороны центрального банка является его учетная ставка. Она должна «тянуть» за собой остальные ставки в экономике. Однако, когда инфляция равна нулю, а в стране началась рецессия, снижать ставки для стимулирования экономики просто некуда. Никто не будет давать в долг под отрицательный процент”, – объясняет эксперт.

Так, подавляющее большинство развитых экономик ставят цель инфляцию на уровне 2%.

“Развивающиеся экономики обычно устанавливают более высокие цели – от 2,5% (Польша, Румыния) до 5% (Турция, Беларусь, Молдова). Именно такой путь выбрал и Национальный банк”, – добавил Жолудь.