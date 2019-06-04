Во Франции планируют создавать стимулы для более долгой трудовой деятельности

Правительство Франции в рамках пенсионной реформы не будет повышать минимальный возраст выхода на пенсию, но будет создавать стимулы для более долгой трудовой деятельности.
Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, представляя накануне в парламенте программу социально-экономических реформ.
«Как заявлял президент, мы должны работать дольше. Мы сохраним возможность выхода на пенсию в 62 года, но определим «сбалансированный возраст» (повышенный пенсионный возраст при отдельных условиях и стимулах – ред.), а также стимулы для более длительного труда», – заявил премьер-министр.
Пенсионная реформа является одним из приоритетов программы деятельности президента Франции Эммануэля Макрона. В то же время массовые протестные акции, которые продолжаются в стране с конца прошлого года, включая движение «желтых жилетов», показали чрезвычайную чувствительность принятия непопулярных решений правительством.
Среди других мер социальной направленности правительство планирует уменьшить налог на прибыль для представителей среднего класса, а также отменить налог на домохозяйства.
В то же время планируется уменьшить социальную помощь по безработице, чтобы таким образом побудить людей возвращаться к трудовой деятельности.
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