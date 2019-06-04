0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Во Франции планируют создавать стимулы для более долгой трудовой деятельности

Во Франции планируют создавать стимулы для более долгой трудовой деятельности

Правительство Франции в рамках пенсионной реформы не будет повышать минимальный возраст выхода на пенсию, но будет создавать стимулы для более долгой трудовой деятельности.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, представляя накануне в парламенте программу социально-экономических реформ.

«Как заявлял президент, мы должны работать дольше. Мы сохраним возможность выхода на пенсию в 62 года, но определим «сбалансированный возраст» (повышенный пенсионный возраст при отдельных условиях и стимулах – ред.), а также стимулы для более длительного труда», – заявил премьер-министр.

Пенсионная реформа является одним из приоритетов программы деятельности президента Франции Эммануэля Макрона. В то же время массовые протестные акции, которые продолжаются в стране с конца прошлого года, включая движение «желтых жилетов», показали чрезвычайную чувствительность принятия непопулярных решений правительством.

Среди других мер социальной направленности правительство планирует уменьшить налог на прибыль для представителей среднего класса, а также отменить налог на домохозяйства.

В то же время планируется уменьшить социальную помощь по безработице, чтобы таким образом побудить людей возвращаться к трудовой деятельности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.