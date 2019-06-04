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Apple и Microsoft совместно разработали новое приложение для Windows 10

Apple и Microsoft совместно разработали новое приложение для Windows 10

Компании Apple и Microsoft совместно работали над созданием нового приложения iCloud для Windows 10. Хотя iCloud всегда было доступно в Windows, это новое приложение распространяется через Microsoft Store и включает функцию синхронизации, основанную на той же технологии, что и OneDrive Files On-Demand.

Это означает, что пользователи могут получить доступ к файлам iCloud на ПК с Windows 10 без необходимости их полной синхронизации с компьютером, что экономит дисковое пространство.

Изначально приложением будет загружаться только информация о файле. А при полном доступе к файлу или если папка помечена для синхронизации, происходит загрузка всего содержимого файла. iCloud также будет интегрирован в File Explorer в Windows 10 с отдельными папками для приложений, таких как Keynote, Numbers и Pages.

Пользователь сможет получить доступ к документам, хранящимся на iCloud Drive, изображениям из iCloud Photos, Mail, Contacts, Calendar, Reminders и закладкам Safari.

По материалам ITC.ua
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