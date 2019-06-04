Google показала дизайн смартфона Pixel 4 с «квадратной» камерой (фото)

Официальное изображение смартфона Pixel 4 опубликовала сама Google на своей страничке в Twitter. Таким своеобразным способом компания отреагировала на бурлящие вокруг ее следующего смартфона слухи.

На опубликованном Google изображении смартфон Google Pixel 4 повернут тыльной стороной. И здесь можно отметить два ключевых момента: новое исполнение основной камеры и отсутствие сканера отпечатков пальцев.

Новые смартфоны Google получат квадратный блок основной камеры, расположенный в левом верхнем углу задней панели. Точно такое же решение приписывают новым смартфонам Apple iPhone XI линейки 2019 года. В квадратном модуле заключены две камеры, вспышка и еще два каких-то сенсора. Один из них, возможно, датчик глубины, а второй, вероятно, микрофон.

Каким точно будет дизайн лицевой панели Google Pixel 4, пока неясно.

Официальный анонс Google Pixel 4 ожидается в октябре этого года.