Google показала дизайн смартфона Pixel 4 с «квадратной» камерой (фото)

Официальное изображение смартфона Pixel 4 опубликовала сама Google на своей страничке в Twitter. Таким своеобразным способом компания отреагировала на бурлящие вокруг ее следующего смартфона слухи.
На опубликованном Google изображении смартфон Google Pixel 4 повернут тыльной стороной. И здесь можно отметить два ключевых момента: новое исполнение основной камеры и отсутствие сканера отпечатков пальцев.
Новые смартфоны Google получат квадратный блок основной камеры, расположенный в левом верхнем углу задней панели. Точно такое же решение приписывают новым смартфонам Apple iPhone XI линейки 2019 года. В квадратном модуле заключены две камеры, вспышка и еще два каких-то сенсора. Один из них, возможно, датчик глубины, а второй, вероятно, микрофон.
Каким точно будет дизайн лицевой панели Google Pixel 4, пока неясно.
Официальный анонс Google Pixel 4 ожидается в октябре этого года.
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