Литва разместила евробонды с доходностью ниже 2%

Литва 12 июня разместила два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов страны, размещены 10-летние евробонды на 650 млн евро и 30-летние облигации на 850 млн евро.
Выпуск 10-летних бумаг размещен по ставке 0,5% годовых – самой низкой за всю историю заимствований Литвы. Доходность облигаций составила 0,603% годовых.
30-летние бонды Литва разместила второй раз за всю историю заимствований. Облигации размещены по ставке 1,625%, что соответствует доходности 1,732% годовых.
В Минфине отметили, что решение о заимствовании на длительный срок обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках, стремлением обеспечить низкие ставки по займам.
“Используя нынешние условия низких ставок, мы обеспечили надлежащее рефинансирование выпуска, который должен быть выкуплен в феврале следующего года, и снижение расходов на обслуживание долга. В свою очередь длительный срок займов позволит равномерно распределить нагрузку по погашению долга и дольше пользоваться привлекательными условиями финансирования”, – заявил министр финансов Вилюс Шапока.
Лид-менеджерами сделок выступили банки BNP Paribas и JPMorgan.
Привлеченные средства позволят обеспечить резерв средств для выкупа эмиссии еврооблигаций объемом 1,3 млрд евро 11 февраля 2020 года.
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