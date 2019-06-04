"Укрзализныця" запустила поезд из Киева в Болгарию за 100 евро

С июня в составе поезда белорусских железных дорог Минск – Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«Маршрут Киев – Варна – это популярный и востребованный продукт, который пользуется стабильным спросом – все билеты выкупаются заранее. Наблюдаем рост спроса именно на международные пассажирские перевозки и развиваем их более активно», – прокомментировал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО «Укрзализныця» Александр Красноштан.
Даты и время отправления:
Время в пути: 38 часов.
Стоимость проезда – около 100 евро.
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