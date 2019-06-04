"Укрзализныця" запустила поезд из Киева в Болгарию за 100 евро

С июня в составе поезда белорусских железных дорог Минск – Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Маршрут Киев – Варна – это популярный и востребованный продукт, который пользуется стабильным спросом – все билеты выкупаются заранее. Наблюдаем рост спроса именно на международные пассажирские перевозки и развиваем их более активно», – прокомментировал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО «Укрзализныця» Александр Красноштан.

Даты и время отправления:

Этим летом из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября.

В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки.

В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Время в пути: 38 часов.

Стоимость проезда – около 100 евро.