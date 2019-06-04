Польша купит у США 2,5 миллиона тонн сжиженного газа

Американская компания Venture Global продаст в Польшу около 2,5 млн тонн сжиженного газа, общая стоимость которого составляет около 8,5 миллиарда долларов.

Об этом договорились во время встречи в Белом доме президенты Польши и США, передает Bloomberg.

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Отмечается, что сжиженный американский газ будут поставлять через терминал, который сейчас находится на завершающих стадиях строительства. Ранее Польша договаривалась о покупке около 1 миллиона тонн сжиженного газа в США, однако после встречи президентов обеих стран этот объем решили увеличить.

Решение о покупке американского сжиженного газа в Польше приняли с целью диверсифицировать источники его поставок и уменьшить свою энергетическую зависимость от Москвы.