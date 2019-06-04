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США могут отменить визовый режим для поляков

США могут отменить визовый режим для поляков

Решение о том, распространят ли США на Польшу режим безвизового въезда, может быть принято в течение трех месяцев.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Сегодня.

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Президент США сначала заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают “очень скоро” отменить визовый режим для граждан Польши.

“Хотя у нас еще есть над чем работать, мы надеемся очень скоро пригласить Польшу в свою программу безвизового въезда. Экономические отношения между США и Польшей процветают”, — сказал глава вашингтонской администрации.

Через несколько минут Трамп уточнил, что американские власти могут принять решение об отмене виз “в течение следующих 90 дней”. Президент США также не исключил, что объявлено об этом будет во время его возможного визита в Польшу в сентябре.

По материалам Сегодня
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