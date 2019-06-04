Нацбанк пожаловался Высшему совету правосудия на судей по делу о национализации ПриватБанка

Национальный банк подал в Высший совет правосудия две жалобы на судей Окружного административного суда Киева и судью Печерского районного суда города за неподобающее поведение во время рассмотрения дел о национализации ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
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Отмечается, что Национальный банк видит в действиях судей:
“Учитывая указанные обстоятельства, Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности”, – отмечается в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что дело о законности национализации ПриватБанка судьи Окружного админсуда рассматривали 22 месяца, чем нарушили сроки его рассмотрения.
Также судьи Окружного админсуда не предупреждали ответчиков в деле по иску Коломойского по рассмотрению его заявления об изменении исковых требований и рассмотрели его почти через 2 года после подачи соответствующего заявления.
Судья Печерского суда Киева, по данным НБУ, просрочил срок составления полного текста решения (по делу о договорах поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, выданным ПриватБанку). Решение судья принял еще 20 апреля, а полный текст должен был быть готов в течение 10 дней – то есть до 30 апреля. По состоянию на 13 июня полного текста решения суда нет.
«К тому же, по мнению НБУ, в действиях судьи усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, так как спор по договорам поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского», – добавляют в НБУ.
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