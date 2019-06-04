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BMW раскрыла внешность нового универсала 3-Series (фото)

BMW раскрыла внешность нового универсала 3-Series (фото)

Компания BMW раскрыла внешность нового поколения кроссовера BMW 3 Series. Мировая премьера автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте.

Об этом пишет Yahoo News.

Автомобиль будет отличаться от предшественника более крупными габаритами, агрессивными фарами, а также горизонтальными Т-образными передними воздухозаборниками.

Объем багажного отделения универсала – 500 литров, и 1500 литров при сложенных задних сидениях.

Салон новинки оформлен в том же стиле, что и салон седана, дебют которого состоялся в прошлом году. Имеется панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивная подвеска и самоблокирующийся дифференциал.

Изначально автомобиль будет предлагаться с шестью вариантами двигателей: бензиновыми моторами мощностью 184 л.с. и 258 л.с., 374-сильной рядной “шестеркой”, дизельными на 150 л.с. и 190 л.с., а также шестицилиндровым двигателем мощностью 265 л.с.

Коробка передач будет разниться, в зависимости от мотора. Восьмиступенчатый “автомат” и шестиступенчатая “механика” для дизельных моторов мощностью 150 и 190 л.с.

Продажи новинки стартуют на европейском рынке осенью этого года.

По материалам Корреспондент.net
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