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Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)

Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)

Киевляне жалуются на нехватку общественного транспорта, особенно в вечерние часы.

Об этом пишет Сегодня.

Всего на балансе “Киевпастранса” числится 1578 единиц общественного транспорта:

  • 709 автобусов,
  • 458 трамваев,
  • 401 троллейбус.

Но не весь транспорт ежедневно выходит на маршрут (многие в ремонте), даже в часы пик на городских маршрутах работают 360 троллейбусов, 275 трамваев, 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток (71% от общего количества).

Больше всего условно новой техники работает на автобусных и троллейбусных маршрутах — почти все машины выпущены после 2001 года, то есть им уже почти 20 лет. А вот на трамвайных маршрутах до сих пор используют 358 старых чешских трамваев “Татра Т-3” (1960—1990-х годов выпуска).

С 2010 года транспортники начали обновлять трамвайный парк: модернизировали несколько десятков “Татр”, закупили 14 “Каштанов”, сделанных в Киеве, и один “Богдан” в 2012 году (из-за высокой стоимости их решили не закупать). В 2016—2018 годах для “Киевпастранса” приобрели 47 польских трамваев Pesa и 10 львовских “Электронов”.

Как сообщили на предприятии, в этом году закупят 13 новых троллейбусов, а вот трамваи и автобусы приобретать пока не планируют.

По материалам Сегодня
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