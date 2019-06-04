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В Японии введут специальные права для пожилых водителей

В Японии введут специальные права для пожилых водителей

Японское правительство рассматривает возможность введения специальных водительских прав для пожилых автомобилистов.

Документ позволит лицам старше 75 лет управлять машинами, оснащенными современными системами активной безопасности.

Согласно статистике, в Японии на конец 2018 г. насчитывалось более 5,6 млн водителей старше 75 лет. Автомобилисты такого возраста стали виновниками 15% всех аварий со смертельным исходом.

На начальном этапе новые права планируют выдавать на добровольной основе. Они будут распространяться на транспортные средства, оснащенные, например, системами автоматического экстренного торможения, которые реагируют на препятствие быстрее пожилого водителя, а также снижают риск аварии, если автомобилист перепутает педали акселератора и тормоза.

Японские власти намерены провести встречи с крупнейшими местными автопроизводителями, чтобы обсудить возможность массового внедрения систем безопасности.

Летом 2018 г. компании Toyota и Honda запустили технологию, которая сама может определить аварию, проанализировать ее тяжесть и автоматически вызвать экстренные службы. Позже к проекту присоединились Nissan, Subaru и Mazda.

На данный момент в Японии действует практика, согласно которой пожилые люди добровольно отказываются от вождения автомобиля. В 2018 году около 400 тыс. автомобилистов старше 65 лет сдали свои права.

По материалам Частные Инвестиции
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