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OpenMarket продал права аренды земли более чем 105 миллионов

OpenMarket продал права аренды земли более чем 105 миллионов

OpenMarket (ГП «СЕТАМ») с начала года провел 1349 электронных торгов прав аренды на землю, в результате привлечено 105 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГП “СЕТАМ”.

«Преимущество электронных торгов заключается в их высокой конкурентности. Поэтому общая сумма достигла 105 611 859 грн. Благодаря повышению цены в местные бюджеты дополнительно поступило почти 70 млн грн», – отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Он также отметил, что торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

К продаже на площадке land.setam.net.ua были предложены права аренды на участки во всех областях Украины.

С начала проекта состоялось 1349 успешных аукционов. При этом общая стартовая сумма продажи составила 36 504 086 грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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