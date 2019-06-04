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МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направления

МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направления

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направления.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Внушительные скидки почти на все направления. Выбирайте давно интересующий Вас маршрут и начинайте планировать осенние путешествия уже сейчас”, – говорится в сообщении.

Акция действует: до 25 июня 2019.

Путешествия по таким билетам будут действовать с 15 сентября 2019 по 18 декабря 2019.

Стоимость акционных билетов стартует от 721 грн.

На момент старта акции такие предложения касались рейсов из Киева в Вильнюс, немного дороже стоили билеты из столицы Украины в Варшаву и Краков – по 774 грн.

Самый дешевый акционный рейс по Украине стоит 801 грн – из Киева во Львов.

Цены указаны на перелет в одну сторону, при условии покупки билета в обе стороны маршрута.

По материалам Finance.UA
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