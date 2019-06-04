Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направления.
Об этом сообщается на сайте компании.
“Внушительные скидки почти на все направления. Выбирайте давно интересующий Вас маршрут и начинайте планировать осенние путешествия уже сейчас”, – говорится в сообщении.
Акция действует: до 25 июня 2019.
Путешествия по таким билетам будут действовать с 15 сентября 2019 по 18 декабря 2019.
Стоимость акционных билетов стартует от 721 грн.
На момент старта акции такие предложения касались рейсов из Киева в Вильнюс, немного дороже стоили билеты из столицы Украины в Варшаву и Краков – по 774 грн.
Самый дешевый акционный рейс по Украине стоит 801 грн – из Киева во Львов.
Цены указаны на перелет в одну сторону, при условии покупки билета в обе стороны маршрута.
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