Элитный бренд DS представил гибрид на основе гоночных технологий

Новый кроссовер DS7 Crossback, представленный осенью на автосалоне в Париже, получил гибридное продолжение. Экологическая версия имеет полный привод и 300 л.с. суммарной мощности, а также технологии из гоночной серии Formula Е.
Новинка станет флагманом бренда и ведущим в продаже, поскольку электрифицированные модели все больше набирают популярность на мировом рынке. И он уже доступен для заказа в некоторых странах по цене от 54 300 евро.
DS 7 Crossback E-Tense 4×4 представляет из себя подзаряжаемый гибрид с возможностью передвижения на электрике на расстояние до 58 км. Он оснащается силовой установкой, совмещающей в себе бензиновый агрегат 1.6 PureTech, развивающий 200 л.с. и 300 Нм. Он передает тягу на переднюю ось посредством восьмиступенчатого «автомата» EAT8.
Дополняют его два электромотора, по одному на каждой оси, делающие кроссовер полноприводным. Оба они имеют мощность по 109 л.с., но разный крутящий момент: передний выдает 337 Нм, а задний — 166 Нм. Суммарная мощность гибрида составляет 300 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Первую «сотню» он разменивает за 6,5 секунд. максимально на электротяге способен разогнаться до 135 км/час, а с подключенным бензиновым мотором до 220 км/час. В смешанном цикле автомобиль должен потреблять только 1,4 литра топлива.
Электромоторы питает литий-ионная батарея весом 120 кг и 13,2 кВт/час энергии. При этом она имеет 90 Вт мощности. Подзарядка батареи занимает 1 час 45 минут при подключении к мощному зарядному устройству с силой тока 32А. Опыт бренда DS Automobiles в гоночной серии Formula Е применили в системе рекуперации энергии, которая пополняет батарею при торможении.
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