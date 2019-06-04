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В продаже появился самый маленький электропикап за 5,7 тысяч долларов

В продаже появился самый маленький электропикап за 5,7 тысяч долларов

В наши дни электрические пикапы зачастую становятся чем-то особенным. Однако ничто не сравнится с этим миниатюрным китайцем. Компания Kaiyun Motors начала выпускать грузовик Electric Pickman, стоимостью чуть больше пяти тысяч долларов.

По спецификации Pickman обладает грузоподъёмностью до 1000 кг, номинальный показатель не превышает 600 кг. Бортики кузова позади кабины раскрываются по бокам и задней двери так, чтобы обеспечить лёгкую погрузку с любой стороны. Так как автомобиль электрический, дополнительным вместилищем служит и капот – приблизительно 64 л объёма.

Весь этот вес тянет на себе двигатель переменного электрического тока, приводящий в движение задние колёса. Питается он от батареи ёмкостью 100 А/ч. На одном заряде Pickman проедет до 110 км, полностью аккумулятор заряжается за 8-10 часов.

Впрочем, выходная мощность двигателя составляет всего 4 л.с. с максимальной скоростью 40 км/ч. В спецификации нет данных о крутящем моменте, хотя в рекламной брошюре пишут о «высоких показателях и системе заднего привода для достаточной мощности автомобиля».

По материалам autonews.ua
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