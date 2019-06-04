Объем нового строительства нежилых зданий достиг почти 1 млн кв. м

Общая площадь нежилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-марте 2019 года составила в Украине 995,3 тыс. кв. м.
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Так, в первом квартале 2019 года в числе общего объема нового строительства 280,3 тыс. кв. м пришлось на торговые площади, 153,4 тыс. кв. м – на промышленные здания и склады, 115,5 тыс. кв. м – здания для публичных выступлений, учреждений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения, 268 тыс. кв. м – другие нежилые здания.
Кроме того, 77,6 тыс. кв. м пришлось на гостиницы, рестораны и подобные им здания, а также 70,6 тыс. кв. м – на офисы и 29,2 тыс. кв. м – на здания транспорта и средств связи.
Согласно данным Госстата, лидерами по объемам нового строительства нежилых зданий являются Винницкая область (235,4 тыс. кв. м) и Киев (176,5 тыс. кв. м).
Самые низкие показатели нового строительства зафиксированы в Луганской (1,7 тыс. кв. м), Донецкой (3,5 тыс. кв. м), Николаевской (5,4 тыс. кв. м) и Херсонской (7,8 тыс. кв. м) областях.
В Киевской области получено разрешение на строительство 37 тыс. кв. м торговой недвижимости, 17,3 тыс. кв. м – складской и промышленной, 12,3 тыс. кв. м – публичной и медицинской, а также 2,6 тыс. кв. м – офисной.
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