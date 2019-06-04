Омелян анонсировал производство электровозов иностранной компании в Украине

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал приход в Украину международной компании, специализирующейся на производстве электровозов, и открытие таких производственных мощностей в Украине.
Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook.
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«Очень надеюсь, в этом году мы сможем подписать контракт с мировой компанией на производство электровозов в Украине. Но не только их. В перспективе речь идет и о пассажирских поездах, трамваях, троллейбусах, метро и т.д. Еще раз: производство должно быть в Украине», – сообщил Омелян.
По его словам, введение новой электрической тяги – один из приоритетов в развитии Укрзализныци, который лег в основу стратегии компании до 2023 года. Кроме производства электролокомотивов для нужд Укрзализныци, в правительстве предлагают открыть возможность для использования украинских путей частным компаниям.
«Отдельный вызов для Укрзализныци – запуск частной тяги на грузовых и пассажирских перевозках. Постепенно трансформируем видение управления государственными активами: если раньше были интересы чиновника, то теперь – интересы пользователя услуг», – заявил Омелян.
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