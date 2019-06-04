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Украина хочет усилить сотрудничество с ЕБРР - Зеленский

Украина хочет усилить сотрудничество с ЕБРР - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.

Глава государства подчеркнул, что Украина настроена на усиление сотрудничества с ЕБРР, сообщает в среду пресс-служба Президента.

Как отмечается, Зеленский также поблагодарил президента банка Суми Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

“Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество”, – сказал Президент.

Он добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам нашего государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективно. Глава государства подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

По материалам УКРИНФОРМ
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