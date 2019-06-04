Укрзализныцю разделят по-новому и разрешат перевозчику повысить тарифы

На вчерашнем заседании правительство рассмотрело и утвердило проект стратегии развития Укрзализныци. Который, кроме прочего, закладывает ключевые принципы масштабной реформы перевозчика. Провести ее предстоит в ближайшие 3 года.
В основе реформирования лежит полная смена организационной структуры предприятия. На смену нынешнему региональному делению должно прийти сегментирование по бизнес-направлениям. Проще говоря, компания будет разделена на несколько составляющих:
Каждое из них будет курировать отдельная вертикаль. Все они будут управляться и контролироваться из Корпоративного центра.
При этом в стратегии особенно акцентируется внимание на необходимости создания двух перевозчиков (грузового и пассажирского), которые смогли бы конкурировать с частными компаниями. Иными словами, в правительстве все же нацелены открыть доступ к железнодорожной инфраструктуре для всех желающих.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 3080 23
Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфонеВчера, 15:01 - 1581 7
Huawei тестирует российскую альтернативу AndroidВчера, 01:17 - 1831 7
В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мостуВчера, 10:43 - 1005 4
Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной ценеВчера, 20:38 - 266 3
Украинцы реже пересекают границу с Польшей после принятия закона о "еврономерах"Вчера, 09:32 - 5255
Субсидиантам выставляют большие долгиВчера, 09:15 - 4524 3
Межбанк: почему реален обвал котировокВчера, 11:08 - 3157 1
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 3080 23
МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направленияВчера, 19:02 - 1919
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1374
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1182
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6621 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1713
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5590 9