Укрзализныцю разделят по-новому и разрешат перевозчику повысить тарифы

На вчерашнем заседании правительство рассмотрело и утвердило проект стратегии развития Укрзализныци. Который, кроме прочего, закладывает ключевые принципы масштабной реформы перевозчика. Провести ее предстоит в ближайшие 3 года.

В основе реформирования лежит полная смена организационной структуры предприятия. На смену нынешнему региональному делению должно прийти сегментирование по бизнес-направлениям. Проще говоря, компания будет разделена на несколько составляющих:

Грузовые перевозки.

Пассажирские перевозки.

Управление инфраструктурой.

Производство и сервис.

Управление непрофильными активами.

Каждое из них будет курировать отдельная вертикаль. Все они будут управляться и контролироваться из Корпоративного центра.

При этом в стратегии особенно акцентируется внимание на необходимости создания двух перевозчиков (грузового и пассажирского), которые смогли бы конкурировать с частными компаниями. Иными словами, в правительстве все же нацелены открыть доступ к железнодорожной инфраструктуре для всех желающих.