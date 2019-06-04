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Укрзализныцю разделят по-новому и разрешат перевозчику повысить тарифы

Укрзализныцю разделят по-новому и разрешат перевозчику повысить тарифы

На вчерашнем заседании правительство рассмотрело и утвердило проект стратегии развития Укрзализныци. Который, кроме прочего, закладывает ключевые принципы масштабной реформы перевозчика. Провести ее предстоит в ближайшие 3 года.

В основе реформирования лежит полная смена организационной структуры предприятия. На смену нынешнему региональному делению должно прийти сегментирование по бизнес-направлениям. Проще говоря, компания будет разделена на несколько составляющих:

  • Грузовые перевозки.
  • Пассажирские перевозки.
  • Управление инфраструктурой.
  • Производство и сервис.
  • Управление непрофильными активами.

Каждое из них будет курировать отдельная вертикаль. Все они будут управляться и контролироваться из Корпоративного центра.

При этом в стратегии особенно акцентируется внимание на необходимости создания двух перевозчиков (грузового и пассажирского), которые смогли бы конкурировать с частными компаниями. Иными словами, в правительстве все же нацелены открыть доступ к железнодорожной инфраструктуре для всех желающих.

По материалам УБР
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