Visa запустила блокчейн-систему для корпоративных платежей

Международная платежная система Visa Inc запустила корпоративную платежную сеть B2B Connect на базе блокчейна.
Сеть создана для повышения эффективности трансграничных расчетов между финансовыми учреждениями. В частности, B2B Connect предполагает быстрые и недорогие платежи без привлечения посредников.
Читайте также: Visa собралась обеспечивать денежные переводы не только с карты на карту
В настоящее время B2B Connect обслуживает 30 платежных коридоров, число которых Visa планирует до конца года увеличить до 90.
Таким образом, новая платежная сеть представляет собой альтернативу существующей системе корреспондентских отношений, при которой мелкие кредитные учреждения прибегают к услугам крупных банков-посредников. Такой подход сопряжен с различными трудностями при осуществлении операций и негативно сказывается на скорости последних.
«Создавая решение, облегчающие прямые транзакции между банками, мы устраняем сложности, связанные с ключевыми проблемными зонами индустрии», — заявил руководитель Visa Business Solutions Кевин Фален.
Изначально в B2B Connect были задействованы решения на базе технологии распределенного реестра от стартапа Chain. Однако впоследствии в основу сети легла технология Hyperledger Fabric от Linux Foundation. Также в создании решения от Visa участвовали Bottomline, FIS и IBM, Visa.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крышеВчера, 20:42 - 1499 8
Huawei тестирует российскую альтернативу Android14 ч. назад - 1075 6
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияОколо часа назад - 736 5
Супрун назвала достижения электронной медицины в Украине7 ч. назад - 498 3
В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту5 ч. назад - 731 3
В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверенияВчера, 20:00 - 9430
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизуВчера, 19:05 - 5655 1
Межбанк: взлет курса - что пошло не так на межбанкеВчера, 18:15 - 4412
Билеты от 5 евро: автобусный лоукостер FlixBus вышел на украинский рынокВчера, 15:13 - 3675 1
Межбанк: почему реален обвал котировок4 ч. назад - 2300 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1337
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1157
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6501 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1689
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5522 9