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Visa запустила блокчейн-систему для корпоративных платежей

Visa запустила блокчейн-систему для корпоративных платежей

Международная платежная система Visa Inc запустила корпоративную платежную сеть B2B Connect на базе блокчейна.

Сеть создана для повышения эффективности трансграничных расчетов между финансовыми учреждениями. В частности, B2B Connect предполагает быстрые и недорогие платежи без привлечения посредников.

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В настоящее время B2B Connect обслуживает 30 платежных коридоров, число которых Visa планирует до конца года увеличить до 90.

Таким образом, новая платежная сеть представляет собой альтернативу существующей системе корреспондентских отношений, при которой мелкие кредитные учреждения прибегают к услугам крупных банков-посредников. Такой подход сопряжен с различными трудностями при осуществлении операций и негативно сказывается на скорости последних.

«Создавая решение, облегчающие прямые транзакции между банками, мы устраняем сложности, связанные с ключевыми проблемными зонами индустрии», — заявил руководитель Visa Business Solutions Кевин Фален.

Изначально в B2B Connect были задействованы решения на базе технологии распределенного реестра от стартапа Chain. Однако впоследствии в основу сети легла технология Hyperledger Fabric от Linux Foundation. Также в создании решения от Visa участвовали Bottomline, FIS и IBM, Visa.

По материалам Финансовый клуб
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