0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 226 0

Visa собралась обеспечивать денежные переводы не только с карты на карту

Visa собралась обеспечивать денежные переводы не только с карты на карту

Visa Inc. объявила о приобретении компании Earthport, предоставляющей услуги по проведению трансграничных платежей через крупнейшую независимую сеть ACH (Automated Clearing House).

Читайте также: В поиске кредитной карты? На FinAwards 2019 определили лучшую

В настоящее время компания Visa предоставляет возможность осуществлять переводы с карты на карту Visa. Благодаря приобретению компании Earthport, Visa сможет обеспечить денежные переводы по всему миру через единую сеть Visa не только с карты на карту Visa, но и через банковские счета частных лиц, предприятий и правительственных учреждений.

“Благодаря объединению с технологией Earthport можно будет создать решения для многих сценариев использования, включая перечисления зарплаты, а также международные переводы между физическими лицами и компаниями. Например, подрядчикам со всего мира, работающим на международном рынке, необходимо получать оплату в их местной валюте. Сегодня компания может выплачивать зарплату сотрудникам посредством неэффективных, дорогостоящих банковских переводов, которые могут занять несколько дней. Благодаря объединенным возможностям компаний Visa и Earthport можно быстро и безопасно осуществлять платежи подрядчикам и сотрудникам по всему миру через единую сеть Visa”, – рассказали Finance.ua в компании Visa.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.