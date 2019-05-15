Visa собралась обеспечивать денежные переводы не только с карты на карту

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Visa Inc. объявила о приобретении компании Earthport, предоставляющей услуги по проведению трансграничных платежей через крупнейшую независимую сеть ACH (Automated Clearing House).
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В настоящее время компания Visa предоставляет возможность осуществлять переводы с карты на карту Visa. Благодаря приобретению компании Earthport, Visa сможет обеспечить денежные переводы по всему миру через единую сеть Visa не только с карты на карту Visa, но и через банковские счета частных лиц, предприятий и правительственных учреждений.
“Благодаря объединению с технологией Earthport можно будет создать решения для многих сценариев использования, включая перечисления зарплаты, а также международные переводы между физическими лицами и компаниями. Например, подрядчикам со всего мира, работающим на международном рынке, необходимо получать оплату в их местной валюте. Сегодня компания может выплачивать зарплату сотрудникам посредством неэффективных, дорогостоящих банковских переводов, которые могут занять несколько дней. Благодаря объединенным возможностям компаний Visa и Earthport можно быстро и безопасно осуществлять платежи подрядчикам и сотрудникам по всему миру через единую сеть Visa”, – рассказали Finance.ua в компании Visa.
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