По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,795 млн и 25,936 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 75,731 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,4000 – 7 000
26,4200 – 6 000
26,4200 – 25 000
26,4200 – 6 000
26,4200 – 6 000
26,4200 – 15 000
26,4200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4584 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4481 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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