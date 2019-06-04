Ryanair создала дочернюю компанию на Мальте

Авиакомпания Ryanair сегодня, 11 июня, объявила о покупке Malta Air, мальтийской авиакомпании. В результате сделки Ryanair разместит на Мальте 6 самолетов B737.

Инвестиции в Malta Air позволят Ryanair расширить свое и без того значительное присутствие на Мальте (3 млн клиентов в год) и получить доступ к рынкам за пределами ЕС (Северная Африка), выполняя полеты из Мальты.

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Завершение сделки запланировано на конец июня, после чего Ryanair включит 6 мальтийских самолетов (стоимость которых составляет более $600 млн) в мальтийский регистр.

Авиакомпания планирует увеличить парк самолетов на Мальте до 10 единиц в течение трех лет и создать более 350 рабочих мест.

Ryanair переместит самолеты из Франции, Италии и Германии на Мальту, что позволит экипажам выплачивать налоги локально во Франции, Италии и Германии, а не в Ирландии, где они в настоящее время обязаны платить подоходный налог из-за ирландской «прописки» Ryanair.

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сказал: «Ryanair рада приветствовать Malta Air в группе авиакомпаний Ryanair, в которую входят Buzz (Польша), Lauda (Австрия), Malta Air и Ryanair (Ирландия). Партнерство Ryanair с управлением по туризму Мальты поможет продвинуть идею правительства о расширении круглогодичных связей со всеми уголками Европы, что будет способствовать росту туризма, бизнеса и рабочих мест на Мальте. Ryanair высоко ценит опыт Мальтийского управления гражданской авиации (CAD), и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с мальтийскими властями в ближайшие годы, поскольку надеемся добавить еще 50 самолетов в мальтийский регистр».