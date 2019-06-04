В Join Up! нашли замену остановившей полеты авиакомпании Yanair

Туроператор Join UP! для обеспечения перевозки своих клиентов смог оперативно найти замену самолету остановившей полеты авиакомпании YanAir.
«Join UP! провел переговоры с другими авиакомпаниями для обеспечения выполнения чартерной полетной программы. Была достигнута договоренность о том, что вместо самолета YanAir в чартерной программе Join UP! будет использован самолет авиакомпании Dreamwind», — сообщили avianews.com в пресс-службе туроператора, добавив, что расписание чартерной программы остается без изменений.
Также 7 июня флот аффилированной с Join UP! авиакомпании SkyUp пополнится восьмым самолетом Boeing 737. Это, по данным туроператора, позволит выполнять 80% всей чартерной полетной программы Join UP! силами SkyUp.
Полеты YanAir с 03:00 7 июня запретила Госавиаслужба, приостановив действие сертификата эксплуатанта после проведенной инспекции. Она выявила ряд замечаний, часть из которых критические, в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.
В перевозках туристов Join UP! до 6 июня использовался Boeing 737-400 YanAir с бортовым номером UR-CQX. Воздушное судно на условиях мокрого лизинга использовала авиакомпания «Буковина», с которой сотрудничает Join UP!.
18 мая на борту этого самолета при подлете ко Львову произошла разгерметизация. Никто из находившихся на борту не пострадал, однако ситуация привела к длительной задержке нескольких чартерных рейсов.
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