Samsung представила смартфон M40 с тройной камерой (фото)

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40 c «музыкальным» экраном и тройной камерой, но без привычного разъема для наушников.

Устройство станет флагманом линейки M и появится сначала на рынке Индии.

Samsung Galaxy M40 построен на 6,3-дюймовом PLS-дисплее с отверстием в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Дисплей занимает 91,8% площади передней панели. В отсутствие традиционного наушника телефон оснащен технологией Screen sound, которая превращает дисплей в громкоговоритель.

Смартфон получил процессор Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которые можно расширить до 512 ГБ с помощью карты microSD. на задней панели смартфона есть 32-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокая камеры с 5-мегапиксельным датчиком глубины. Телефон может записывать видео с разрешением до 4K и способен снимать со скоростью до 240 кадров в секунду.

Так как эта модель лишена экрана OLED, то и сканер отпечатков пальцев не интегрирован в экран, а размещен на тыльной панели. Аккумуляторная батарея имеет емкость 3500 мАч и может быть заряжена до 15 Вт с помощью совместимого зарядного устройства USB-C.

Galaxy M40 работает под управлением Android Pie в сочетании с интерфейсом Samsung OneUI. Другие дополнения включают поддержку Dolby Atmos, NFC и Bluetooth 5.0. К сожалению, разъем для наушников отсутствует.

Samsung Galaxy M40 будет доступен в цветах Midnight Blue и Seawater Blue. Цены на устройство начинаются от $288. на старте продаж телефон будет доступен во всех популярных онлайн-магазинах Индии, включая Amazon. Цены для других рынков на данный момент не объявлены.